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Польща відправила снайперів на кордон із Білоруссю

Польща відправила снайперів на кордон із Білоруссю

Польща відправила снайперів на кордон із Білоруссю

білоруські силовики допомагають нелегалам перетинати кордон з Польщею, надаючи їм допоміжні засоби, — уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За словами чиновника, польські прикордонники майже щоденно потерпають від нападів агресивно налаштованих іноземців. Жарин стверджує, що у цьому їм активно допомагають білоруські служби.

Зокрема, силовики доправляють до кордону з Польщею не лише самих мігрантів, а й обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка).

"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", — зазначив урядовий уповноважений.

Він також навів дані прикордонної служби про те, що від початку року прикордонники Польщі зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі. Останнім часом їхня кількість лише зростає, зазначив Жарин.

Джерело: https://t.me/znua_live/105021

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