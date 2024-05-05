Незаменимые конденсаторы для ракет и беспилотников попадают в россию — в том числе через Литву

Танталовые конденсаторы — незаменимый элемент электроники. В россии их практически не выпускают, но, несмотря на санкции, дефицита не испытывает ни одна отрасль, даже военная: конденсаторы используются в том числе в беспилотниках «Корсар» и «Шахед». Производят конденсаторы, в частности, в Израиле и Сальвадоре — небольшом государстве, где находится крупное японско-американское производство. А поставки идут через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины. The Insider удалось отследить пути ввоза не только через Китай и Гонконг, но и через Кипр, Венгрию и даже Литву.

Тантал — 73-й элемент таблицы Менделеева, который стал очень востребован в начале 2000-х, и еще сильнее — в 2020-х. Конденсаторы, в которых он применяется, незаменимы в телекоммуникациях и электрокарах, а также в медицинской, военной, космической промышленностях.

Танталовые конденсаторы обладают выдающимися показателями: высокой температурной устойчивостью, что делает их незаменимыми в радиоэлектронике, а также большей, по сравнению с конденсаторами из других материалов, емкостью при одинаковом размере. О востребованности тантала нагляднее всего скажет тот факт, что он есть в каждом смартфоне. И при этом лишь несколько стран в мире обладают запасами этого элемента. Стран, где умеют его перерабатывать, еще меньше.

В россии в 2021 году добывали около 2% всей танталовой руды в мире — сравнимо с Австралией, Бурунди, Эфиопией и Мозамбиком. Однако обрабатывать его российские предприятия не умеют — лишь в конце 2023 года Минпромторг озаботился необходимостью создать в россии производство танталового порошка и выделил на исследования 270 млн рублей. Основная причина — рост цен на импортный порошок после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, рассказывал «Коммерсанту» директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

Спрос на руду из россии при этом в мире упал вдвое еще в 2022 году — иностранные технологические компании, такие как Apple, Intel, Samsung, отказались от нее из-за санкций. Политический бойкот для тантала не нов — руда относится к так называемым «конфликтным минералам». Изначально это понятие было связано с закупкой некоторых минералов в странах Африки — в первую очередь в Демократической Республике Конго (ДРК) — так как выручка от их продажи могла пойти на финансирование вооруженных конфликтов в этих странах. К «конфликтным» исторически относится и тантал. В ДРК и по сей день производится более 40% всех танталовых руд, а добывают минерал в опасных условиях, в том числе дети.

Правозащитные организации во всем мире выступают против покупки кровавого колтана и полученного из него тантала корпорациями в странах первого мира. Много лет усилий активистов привели к тому, что корпорации, считающие себя приличными, перестали закупать тантал, происхождение которого считается связанным с конфликтами, эксплуатацией населения и нанесением вреда природе ДРК. Сотни компаний во всем мире подписались под инициативой по «ответственному использованию» минерального сырья.

Но тантал оказывается кровавым не только «на входе» — там, где добывают руду, но и «на выходе» — при использовании в военной технике. Уникальные особенности конденсаторов из тантала делают их незаменимыми при производстве оружия и авиационной техники.

Хотя в россии и производятся собственные танталовые конденсаторы, предприятия российского ВПК, атомной энергетики, авиакосмической отрасли исторически использовали импортные детали от крупнейших мировых производителей.

Например, как выяснил The Insider, конденсаторы японско-американской компании Kyocera AVX в 2024 году и ранее закупали АО «НИКИРЭТ» (структура Росатома), Государственный научно-исследовательский Химико-Аналитический Институт Росхимзащиты, ГосНИИ Авиационных систем, войсковая часть 45187 ФСБ.

Происходит это несмотря на то, что еще с начала 2023 года американские компании должны получать специальную лицензию для экспорта танталовых конденсаторов в россию. Несколько компаний из россии и Кыргызстана уже попали под санкции в связи с незаконным импортом танталовых конденсаторов в россию.

Хотя такие конденсаторы могут использоваться практически в любой электронике, достоверно известно, что импортные детали идут в вооружения, которые россия применяет против Украины, — например в дроны-камикадзе типа «Шахед», разведывательные беспилотники «Корсар» и ракеты X-101. Об этом стало известно благодаря анализу сбитой в Украине российской техники. Иностранные детали из тантала попали в базу «Война и санкции» Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Среди деталей ракет и беспилотников, которые удалось идентифицировать, — конденсаторы производства Kyocera AVX, Vishay (компания делает детали как раз военного назначения) и KEMET Corporation. Все эти компании имеют головные офисы в США, однако детали их производства каким-то образом оказываются в россии, а заканчивают свою судьбу в ракетах, которыми обстреливают украинские города. The Insider отследил путь этих конденсаторов, продажа и логистика которых должна быть под международным контролем.

Одно из лидирующих мест в мире по экспорту конденсаторов, благодаря развитию промышленности и иностранным инвестициям, занимает Сальвадор, небольшое государство в Центральной Америке. Производит эти конденсаторы японско-американская компания Kyocera AVX — завод находится рядом со столицей Сальвадора. Топ-менеджер компании Альфредо Товар гордится тем, что их продукция может находиться практически в любом электронном устройстве.

Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами AVX оснащены российские ракеты. Еще в 2021 году четверть всех поставок приходила в страну из Сальвадора напрямую — об этом сама россия отчитывалась в международные организации. Из-за особенностей отчетности сказать, как обстоит импорт после 2022 года, сложно, однако, по данным стран торговых партнеров россии, теперь почти все танталовые конденсаторы в страну ввозятся из Китая.

Значительная часть конденсаторов, которые пришли в россию из Китая в 2023 году, в графе «страна происхождения» имеет в таможенных базах отметку «Сальвадор». То есть товар сделан именно там, а не в Китае, который выступает экспортером. Сальвадорские конденсаторы Kyocera AVX продолжают поставляться в россию, а затем используются как в бытовой электронике, так и в ракетах и дронах. The Insider отправил несколько запросов в главный офис Kyocera AVX в США и на производство в Сальвадоре, но не получил ответа о том, как поставки в россию согласуются с наложенными США санкциями.

Еще одна компания, конденсаторы которой используются в российских вооружениях, — американская Vishay. Она производит детали военного назначения. Как подсчитал The Insider, в 2023 году в россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на $1,3 млн. Однако как и в случае с Kyocera AVX, никакие партии не доставлялись непосредственно из Израиля. Конденсаторы приезжали на российскую таможню с Кипра, из Венгрии, а главным образом — из Китая и Гонконга.

Vishay позиционирует себя как очень этичная компания. Каких только деклараций нет на официальном сайте: антикоррупционная политика, этическая политика, заявление «Альянса ответственного бизнеса», руководство по политическим пожертвованиям, политика по правам человека, антидискриминационная политика, политика против насилия на рабочем месте.

В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay, в частности, в разведывательных беспилотниках «Корсар» компания сообщила, что заблокировала поставки в россию вскоре после полномасштабного вторжения в 2022 году: «Vishay недавно разослала уведомления всем дистрибьюторам нашей продукции, предупреждая их о продолжающихся рисках несоблюдения экспортных правил, связанных с перенаправлением продукции через третьи страны в россию в нарушение требований США и/или других применимых экспортных законов и нормативных актов. Кроме того, Vishay имеет долгую историю прямого сотрудничества с американскими государственными учреждениями по соблюдению требований в сфере торговли и вопросов национальной безопасности».

Основной поставщик конденсаторов Vishay в россию — петербургская компания «РИК Логистик», однако она не является ни дистрибьютором, ни продавцом деталей, а только выступает посредником. Ей — как, вероятно, и многим другим компаниям в россии, занимающимся «аутсорсингом внешнеэкономической деятельности», — помощь в обходе санкций помогла выйти из кризиса: судя по бухгалтерской отчетности, в 2023 году компания получила рекордную прибыль более чем в 180 млн рублей.

В тройке лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в россию находится еще один американский производитель — компания Kemet (входит в состав тайваньской корпорации Yageo). Она также производит запчасти специального военного назначения. По данным The Insider, за 2023 год в россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet не менее чем на $6 млн.

Произведены эти детали были в Мексике, однако чтобы попасть в россию, им пришлось проделать длинный путь — как через континенты, так и на бумаге. Конденсаторы попали в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской торговой компании Matrix Metal Group Kft. были ввезены в россию. The Insider направил запрос в Kemet. На момент публикации материала ответ не был получен.

Географически кратчайший путь в россию из Сальвадора, Израиля или Китая не проходит через Вильнюс. Однако на бумаге дорога через Евросоюз для товаров двойного назначения оказывается наиболее удобной, несмотря на все санкции. Ввозить в россию танталовые конденсаторы — как и некоторые другие подсанкционные товары — помогают литовские таможенные брокеры.

Так, в поставках конденсаторов участвовали Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Судя по данным таможенных деклараций, находящимся в распоряжении The Insider, компаниями не только оформлялись бумаги для таможни, но через них ввозились товары в Литву, чтобы потом быть переправленными в россию.The Insider направил этим компаниям запросы. На момент публикации материала ответ не был получен.

Дополнение. После выхода данной статьи с The Insider связался представитель компании Vinges Terminalas Тадас Моцкявичюс. В своем комментарии он заявил, что компания WWSEMICON GMBH, поставлявшая танталовые конденсаторы через Литву, в данных таможенных деклараций которой было указано, что поставки осуществлялись с участием Vinges Terminalas, не была их клиентом. При этом в таможенной декларации был указан код таможенного склада, находящегося на территории, принадлежащей Vinges Terminalas. Поэтому он допускает, что товары WWSEMICON GMBH могли храниться на таможенном складе Vinges Terminalas, но предполагает, что контракт был заключен с какой-то другой компанией.Согласно данным Тадаса Моцкявичюса, компания Vinges Terminalas в последний раз ввозила товары под кодом 8532210000 (танталовые конденсаторы) в 2020 году.

По словам Тадаса Моцкявичюса, компания Vinges Terminalas никогда не покупала никаких товаров для перепродажи. Он подчеркнул, что “импортирование” означает “покупку для использования или для перепродажи”, в то время как бизнес компании Vinges Terminalas совершенно иной – они предоставляют услуги таможенных брокеров.

Джерело: nigroll.com

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