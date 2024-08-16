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"Політичний успіх Києва". Як у Брюсселі сприйняли наступ ЗСУ в росії

Політичний успіх Києва. Як у Брюсселі сприйняли наступ ЗСУ в росії

● "Україна зуміла взяти ініціативу у свої руки, показала кремлю його ж провал і довела Заходу, що не треба боятися будь-якої ескалації з боку кремля", сказав DW спецдоповідач Європарламенту з росії Андрюс Кубілюс, загалом позитивно оцінивши досягнення ЗСУ в Курській області рф.

● "Україна фактично домоглася величезних успіхів у політичному, іміджевому та психологічному плані. Відповідно, путін багато втратив", - вважає експерт із питань безпеки Роланд Фройденштайн. На його думку, наступальна операція в ЗСУ - успіх в очах партнерів Києва. Крім того, після теракту в "Крокус Сіті Холі" в москві путін вдруге зазнав в очах росіян величезного провалу в галузі безпеки.

● Цей крок Києва "застав путіна зненацька, завдав шкоди його престижу і водночас сприяв зміцненню морального духу українських військ і жителів", каже Аманда Пол із Центру європейської політики, але попереджає, що результати на полі бою оцінювати ще рано.

У структурах ЄС загалом позитивно сприйняли нову стратегію ЗСУ, але застерегли, що вона має бути спрямована виключно на захист суверенітету і безпеки України, підкреслила в неформальній бесіді з DW представниця Євросоюзу.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25978

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