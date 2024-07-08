Понад 40 ракет, аби влучити у хворих дітей?

На фото детская больница Охматдит после российского ракетного удара по Киеву.

Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Про це повідомили в КМВА.

• В Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

• В Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

• В Дніпровському палають уламки в житловій забудові;

• В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

• В Деснянському районі займання будинку.

Вже відомо про дев'ятьох загиблих та 33 постраждалих

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.

Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.

Люди розбирають завали лікарні «Охматдит»

Більше сотні рятувальників, медики, небайдужі – усі працюють над тим, щоб дістати з-під завалів постраждалих.

В результате российской ракетной атаки обрушился подъезд многоэтажки

Дом находился в Шевченковском районе, сообщает мэр Киева Кличко. Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве полностью разрушены три трансформаторные подстанции ДТЭК, сообщает компания.

Новости портала «Весь Харьков»