Понад 40 ракет, аби влучити у хворих дітей?
На фото детская больница Охматдит после российского ракетного удара по Киеву.
Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Про це повідомили в КМВА.
• В Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
• В Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
• В Дніпровському палають уламки в житловій забудові;
• В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
• В Деснянському районі займання будинку.
Вже відомо про дев'ятьох загиблих та 33 постраждалих
Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.
Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.
Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.
Люди розбирають завали лікарні «Охматдит»
Більше сотні рятувальників, медики, небайдужі – усі працюють над тим, щоб дістати з-під завалів постраждалих.
В результате российской ракетной атаки обрушился подъезд многоэтажки
Дом находился в Шевченковском районе, сообщает мэр Киева Кличко. Информация о пострадавших уточняется.
В Киеве полностью разрушены три трансформаторные подстанции ДТЭК, сообщает компания.