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Попавшим под санкции российским компаниям разрешат секретную бухгалтерию

Попавшим под санкции российским компаниям разрешат секретную бухгалтерию

Минфин России разрабатывает законопроект о создании секретного раздела в единой государственной базе бухгалтерской отчетности, где будут размещаться сведения попавших под санкции компаний.

Как сообщает РБК, документ был включен в план законопроектной деятельности ведомства на текущий год и будет представлен в правительство до 30 сентября.

Государственный информационн ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) функционирует с начала прошлого года и наполняется данными от Федеральной налоговой службы.

Сейчас из базы уже исключены отчетности бюджетных организаций (кроме госкомпаний), центробанка, религиозных организаций, включая РПЦ, а также организаций, деятельность которых связана с гостайной.

Кроме того, 23 юрлица получили такое право в связи с санкциями Запада. Это, в том числе «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Совфрахт», «Газ-Альянс», а также Московская биржа, которая сама не находится под санкциями, но организует торговлю бумагами подсанкционных компаний.

Законопроект Минфина предполагает, что компании, против которых действуют санкции, будут обязаны сдавать отчетность в ФНС, однако правительство России будет «вправе определить случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа».

Засекреченная информация из реестра может быть предоставлена только по запросу органов государственной власти, внебюджетных фондов и Банка России.

В 2019 году правительство утвердило перечень сведений (например, о руководстве, активах, структуре собственности), которые банки и компании могут скрывать от публики, чтобы снизить потенциальный ущерб от санкций.

После этого свою отчетность засекретил крымский банк РНКБ, перестала публиковать отчетность группа ГАЗ, с сайта Банка России была убрана информация о контролирующих лицах «Еврофинанс Моснарбанка», который использовался для транзакций с Венесуэлой.

Источник: nigroll.com

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