Пошкодити важливий кабель на півночі Норвегії могли російські риболовні судна - ЗМІ

Журналісти норвезького NRK на підставі зібраної інформації вважають, що загадкові пошкодження підводного кабелю на півночі Норвегії могли спричинити російські риболовецькі суда.

Як пише "Європейська правда", відповідне розслідування опублікували на початку липня.

Перше загадкове пошкодження кабелю виявили 3 квітня 2021 року - близько 4 км лінії були відірвані. По кабелю передавалися дані для наукових досліджень, також він використовувався для збору важливої інформації для збройних сил крани. Через пів року відірваний фрагмент кабелю знайшли за 11 км.

7 січня, виникли проблеми з іншою ділянкою лінії - зник сигнал на одному з двох кабелів, які забезпечують зв’язок Шпіцбергена з материком, на ділянці зовсім поруч з архіпелагом.

Причиною обох інцидентів могли бути російські риболовецькі судна, які саме у ці дні неодноразово проходили над кабелем.

Дані з системи автоматичної ідентифікації суден (AIS) свідчать, що 3 квітня у цьому районі були тільки російські суда. Приблизно у час зникнення сигналу кабель кілька разів перетнуло судно "Саам". У коментарі журналістам представник компанії заявив, що вони знали про кабель у цьому районі і "не думають, що могли зачепити його", та що нібито за даними з системи це не перше і не останнє судно, яке того дня проходило над ним. Поруч тоді працювали ще три російські судна.

7 січня, коли постраждав кабель біля Шпіцбергена, там працювали ті ж самі три російські риболовецькі судна - "Севриба", "Ягри" й "Вітус Берінг", а також "Мелькарт 5", який пройшлов над кабелем аж 20 разів.

У компанії, якій належить "Мелькарт 5", сказали, що екіпаж того дня не помітив нічого особливого, та що норвезькі служби контактували з капітаном цього й усіх інших присутніх суден і задовольнилися їхніми поясненнями. Представники ще двох суден проігнорували запит, а компанія, які належить "Вітус Берінг", підтвердили перебування судна біля архіпелагу у ці дати, але зазначили, що не помітили ніякого пошкодження свого обладнання і що точно не знали, де саме проходить кабель.

Поліція у Фіннмарку відмовилася коментувати, чи справді вони спілкувалися з командою "Мелькарт 5", коли стало відомо про пошкодження.

У прокуратурі теж не стали відповідати на запит з поясненням, що йдеться про інформацію про критичну інфраструктуру і розголошення деяких деталей може мати шкідливі наслідки.

Норвезький експерт з риболовецької справи Роджер Ларсен з Університету Тромсе, з яким поспілкувались журналісти, каже, що поведінка російських капітанів є дивною і дуже нетипово, коли судно багато разів проходить над кабелем - зазвичай цього, навпаки, намагаються всіляко уникати.

Источник: elektrovesti.net

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