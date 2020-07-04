Посилення карантину: у Харкові вводять додаткові обмеження

У Харкові заборонили роботу кінотеатрів, а також обмежили роботу ресторанів та кафе.

Про це 3 липня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов, передає Суспільне.

За його словами, обмеження стосуються роботи кінотеатрів, проведення масових заходів (більш ніж 10 учасників), закладів громадського харчування, де відсутні літні майданчики або площа залу складає менше 50 кв. м.

Ресторани та кафе в місті можуть працювати тільки до 22.00.

Источник: slk.kh.ua

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