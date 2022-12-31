Потери оккупантов бьют рекорды...

Вы удивлялись рекорду уничтоженных оккупантов в ноябре? Декабрь явно превысит этот показатель.

Частичная мобилизация ничего не дала РОВ, кроме стремительно растущих потерь из-за непрофессиональной и некачественной составляющей чмобиков.

Не удивлюсь, если 16 тыс в месяц станет среднестатистическим показателем потерь РОВ в последующие месяцы, ведь профессиональный и качественный уровень из ниоткуда не возьмётся, а биомасса нужна будет в ещё большем количестве... Ведь путин постоянно говорит о затяжной войне. Затяжной за счёт чего?

Например, количество уничтоженных танков РОВ уменьшается от месяца к месяцу. Не потому, что снизились возможности ВСУ по их уничтожению, а потому, что танков в зоне БД у оккупантов стало меньше. И, опять таки, разительная диспропорция с ростом потерь личного состава.

Аналогичная ситуация с артиллерией. РОВ испытывают острый дефицит в количестве стволов и проблемы в обеспечении её БК. На сегодняшний день количественно пропорциональное присутствие арты есть только в районе Бахмута, но там у россиян острая проблема с боеприпасами.

ББМ - ничего нового. Отсутствие штатного количества боевых единиц в подразделениях, приводит и к уменьшению потерь этой техники. Не потому, что её нечем уничтожать, а потому, что её стало в разы меньше у РОВ на вооружении, что не позволяет полноценно комплектовать подразделения.

То есть, для затяжной войны у путина главным ресурсом будет биомасса? Да, именно так. Не обеспеченная техникой, артиллерией, боеприпасами, ничем. А затягивать войну исключительно этой компонентой в современных условиях невозможно. Особенно с такими потерями.

За октябрь, ноябрь и неполный декабрь российские оккупанты потеряли 45 640 убитыми. Раненными? По самым скромным подсчётам х1,-2. То есть, почти 137 тыс или без малого 50% от всей чмобилизации. Фактически, ресурс чмобилизации себя полностью исчерпает к февралю.

А это значит, что уже в январе путин должен будет объявлять очередную чмобилизацию, ресурс которой будет перемалываться ещё быстрее, поскольку к непрофессионализму чмобов добавляется стремительное сокращение технической компоненты.

Вторая пехотная армия в мире...

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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