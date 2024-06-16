Правительства США, Канады и Великобритании выступили с официальным предупреждением об угрозе подрывных российских действий в Молдове

В совместном заявлении (https://www.state.gov/joint-statement-exposing-russias-subversive-activity-and-electoral-interference-targeting-moldova/) говорится, что российские акторы:

1. Будут влиять на исход президентских выборов в Молдове, которые состоятся 20 октября 2024 вместе с референдумом о вступлении Молдовы в ЕС.

2. В случае если победит не пророссийский кандидат, они будут разжигать протесты внутри Молдовы.

Для достижения этих целей россия прямо сейчас распространяют пропаганду и дезинформацию о текущем правительстве Молдовы.

российское государственное медиа Russia Today обеспечивает прямую поддержку беглому пророссийскому политику Илану Шору, который находится в западных санкционных списках за подрывную деятельность.

"У нас есть полная уверенность, что Молдова сможет справиться с этими угрозами. Мы предпринимаем ряд мер и делимся информацией, чтобы Молдова могла предотвратить и нарушить планы кремля", - говорится в конце заявления.

Ну... очень хотелось бы, чтобы союзники не просто предупреждали, как в случае с Украиной в феврале 2022, мол, "мы вас предупреждаем, а вы держитесь", а по-настоящему предотвращали.

Если россии удастся сфальсифицировать выборы и устроить в Молдове госпереворот - это будет иметь колоссальные последствия для безопасности всей Европы. Колоссальные.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15278

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