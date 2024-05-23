Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за три недели мая

За три недели мая 2024 российские оккупанты применили 249 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 242 было сбито. При этом за саму третью неделю мая было использовано 128 дронов-камикадзе, что больше чем за первые дне недели месяца вместе взятые.

Такой рост интенсивности применения Shahed-131/136 говорит о возобновившихся поставках дронов-камикадзе и запчастей к ним из Ирана, после паузы, вызванной ударами по Израилю.

Очевидно, что в ближайшее время интенсивность применения Shahed-131/136 вернётся к среднестатистическим показателям системного применения для террора тыловой Украины. С другой стороны, весьма примечателен крайне высокий показатель перехвата дронов-камикадзе, составляющий 97%.

Применение РОВ fpv-дронов.

Первые три недели мая продолжают отличаться крайней нестабильностью по интенсивности применения fpv-дронов.

Если ранее, средний показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ составлял 150-200 единиц, то в мае наблюдались пиковые всплески более 350, в частности, за сутки 2 мая и более 550 (!!!) за сутки 3 мая. В свою очередь, третью неделю РОВ пытались держать количество налётов fpv-дронов на среднем показателе 250, что им так и не удалось.

В целом, стоит признать, что в целом, средний показатель применения fpv-дронов у РОВ и вправду приближается к 200-250 в сутки, а общее количество использованных средств за 3 недели мая приблизилось к 4,5 тысячам.

ББ “Ланцет”.

Барражирующий боеприпас “Ланцет” так же продемонстрировал небольшой прирост интенсивности применения. В частности, средний суточный показатель стремится выйти за пределы 10 ББ в сутки, а 3 мая вообще было применено до 20 ББ “Ланцет”.

С другой стороны, были дни, когда ББ “Ланцет” применялся в количестве нескольких и даже пары штук за сутки.

В итоге, можно отчётливо проследить зависимость применения Shahed-131/136 от поставок контрабандных запчастей и готовой продукции из Ирана, которые явно возобновились. Попытки РОВ нарастить применение fpv-дронов, но отсутствие возможности вывести пиковые показатели в стабильный, системный характер, не прекращаются. ББ “Ланцет”, явно пытаются прыгнуть выше головы, но пока сухожилия рвутся из-за отсутствия необходимой компонентной базы и технологических процессов.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21743

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