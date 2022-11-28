Робота складна через специфічні та погодні умови: в Силах оборони розповіли про операцію на Кінбурнській косі

Про ситуацію на Миколаївщині повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину.

За словами Гуменюк, це дуже великий спектр факторів, які треба враховувати й дочекатися офіційного зведення Генштабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається.

Джерело: https://t.me/spravdi/21668

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