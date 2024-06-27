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Пропагандисти відпрацьовують «сербський кейс», де багато «зайвого»

Пропагандисти відпрацьовують «сербський кейс», де багато «зайвого»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Великого розголосу набула полум’яна промова пропагандиста мардана, в якій він заявив, що постачаючи зброю Україні, Сербія «повелася як остання повія».

«Сербський кейс» у російській пропаганді не такий однозначний, як здається. У вересні 2020-го року «фронтвумен» мзс рф захарова опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото президента Сербії Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа, і кадр з відомої сцени за участю Шерон Стоун із фільму «Основний інстинкт».

У січні 2024-го, офіційний представник кремля пєсков, зі словами «це прерогатива Міноборони», відмовився коментувати відеоскаргу сербських найманців, у якій вони розповіли про знущання з них у російській армії.

І ось, у червні 2024-го, новий «сербський зальот» пропаганди та чергове «вибачення».

Джерело: https://t.me/spravdi/39683

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