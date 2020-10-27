Пропагандистка Russia Today заболела COVID-19 после прививки вакциной «Спутник-V»

Владелец «Челябинского кузнечно-прессового завода», глава партии «Справедливая Россия» в Челябинской области и депутат Государственной думы Валерий Гартунг, который принимал участие в испытаниях противокоронавирусной вакцины «Спутник V», заболел COVID-19. С похожей проблемой «фуфломицина» столкнулась и штатный сотрудник пропагандистского канала Russia Today Мария Баронова. Об этом сама «привитая» сообщила в социальной сети Instagram.

«Умею сочетать несочетаемое и попала в больницу с бабской проблемой уже после того, как у меня диагностировали Ковид. Т.е у меня есть ковид, но лечусь сейчас я не от него. А от ковида я буду лечиться, когда попаду домой и ко мне придет врач», написала пропагандистка в воскресенье.

В то же время она выразила уверенность, что прививки, судя по всему, у нее якобы не было, а вкололи ей «плацебо». Таким образом россиянка попыталась оправдать свое заболевание, одновременно перечислив имеющиеся у нее симптомы.

«Очень всё это обидно, особенно обидно, что я расслабилась на фоне ложного впечатления, что у меня вакцина», — написала сотрудница RToday.

Месяц назад Баронова заявила, что «сдала себя на опыты». «Через пять минут после укола у меня появилась явная реакция», писала она, отметив, что после укола у нее немного посинели ногти и поднялось давление до 140/90.

«В любом случае, довольна, как слон», — радовалась тогда пропагандистка.

Источник: sprotyv.info

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