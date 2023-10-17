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Проти директора Одеського територіального управління НАБУ розпочали службову перевірку

Проти директора Одеського територіального управління НАБУ розпочали службову перевірку

Директора Одеського територіального управління НАБУ Деуліна відсторонили від посади після того, як він отримав нагороду з рук ексрегіонала та президента Одеської юракадемії Ківалова на заході до Дня юриста.

Пресслужба антикорупційного бюро повідомляє, що проти директора розпочали службову перевірку.

Сам ексрегіонал Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз розглядають у ВАКС. Також у будівлі академії в червні 2021 року детективи НАБУ проводили обшуки в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38580

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