Проти директора Одеського територіального управління НАБУ розпочали службову перевірку

Директора Одеського територіального управління НАБУ Деуліна відсторонили від посади після того, як він отримав нагороду з рук ексрегіонала та президента Одеської юракадемії Ківалова на заході до Дня юриста.

Пресслужба антикорупційного бюро повідомляє, що проти директора розпочали службову перевірку.

Сам ексрегіонал Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз розглядають у ВАКС. Також у будівлі академії в червні 2021 року детективи НАБУ проводили обшуки в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38580

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