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Пішла у відставку суддя Гааги, яка заявляла, що рейс MH17 збитий не російською ракетою
Раніше цього місяця Верховний суд Нідерландів оголосив їй догану за спробу довести теорію змови до суддів, які ведуть кримінальний процес.
Суддя розповсюджувала книгу свого брата, в якій заявлялося, що літак рейса МН17 збила не російська ракета, а "таємні служби" – вона роздавала книгу суддям та прокурорам, що брали участь у справі MH17.
Джерело: https://t.me/liganet/29586
Темы: боінг, нідерланди, пропаганда, суд