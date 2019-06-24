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Путина попросили ввести войска в Прикамье, чтобы спасти русских от нищеты

Путина попросили ввести войска в Прикамье, чтобы спасти русских от нищеты

После того, как Совет Федерации одобрил ввод российских войск в Украину, в Интернете появилось письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент агентства ЕАН со ссылкой на местные СМИ.

«Мы узнали, что вы, Владимир Путин, хотите ввести войска в Крым, чтобы защитить права русскоязычного населения. В связи с этим у нас большая просьба – ввести войска в Пермский край. Мы тут все сплошь русскоязычные и наши права очень ущемляются. Наши больные не могут получить нужных им лекарств и лечения, уровень нашего образования падает с каждым годом, закрываются детские секции и кружки, сельское хозяйство практически уничтожено. Мы все очень страдаем», - говорится в обращении.

Более того, авторы послания просят, чтобы президент финансировал нормализацию жизни в Перми, а не в Крыму и сетуют, что Пермскому краю не хватает новых мостов, дорог, спортобъектов и рабочих мест.

К слову, это обращение было позаимствовано у гендиректора медиахолдинга из Вологды, который днем ранее опубликовал его и попросил ввести войска в его родной регион.

Напомним, в минувшие выходные Совет Федерации одобрил путинскую инициативу по вводу войск в Украину. Данное решение спровоцировало волну акций протеста: митинги и одиночные пикеты прошли в крупных городах России. Кроме того, негативно отреагировали фондовый и валютный рынки.

Источник: breakingmad.me

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