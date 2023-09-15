путін опинився перед вибором: дипломатична ізоляція чи збройовий бізнес із КНДР

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

13 вересня путін зустрівся із лідером КНДР Кім Чен Ином. Обидва диктатори рідко вилазять зі своїх бункерів, тому ця подія стала головною у світових ЗМІ.

The Times і The Washington Post пишуть, що росія розраховує отримати якомога більше зброї з заводів КНДР, а путін може допомогти Кіму створити ядерний арсенал.

Перші коментарі з боку москви з приводу посилення співпраці з Пхеньяном дуже обережні. Офіційний представник кремля пєсков заявив: «росія зберігає свою позицію в ООН щодо санкцій проти КНДР, але це не може і не буде перешкодою для розвитку російсько-північнокорейських відносин».

Цікаво, що Кім Чен Ин заявив, що «партнерство з росією є стратегічним проти імперіалізму в усьому світі». А у 2017-му путін своїм указом запровадив проти КНДР санкції. І тим самим висловив солідарну позицію з «імперіалізмом в усьому світі».

Отже, зараз рф перебуває на розтяжці. Або починати з нуля якийсь тіньовий збройовий бізнес із КНДР (і сподіватися, що ніхто цього не помітить), або йти на повний розрив з ООН. І тоді москва вже сама повністю опиниться в паралізуючій дипломатичній ізоляції.

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Зближення росії та Північної Кореї кидає виклик усьому цивілізованому світу.

▶️ росія дедалі більше уподібнюється Північній Кореї: стає закритим, мілітаризованим, заідеологізованим та відсталим суспільством. Подібне притягує подібне.

▶️ путін прагне отримати доступ до великих північнокорейських арсеналів боєприпасів, оскільки агресія проти України вже виснажила російські запаси.

▶️ Завдяки північнокорейським артилерійським снарядам, росіяни сподіваються повернутися до тактики «вогневого валу» у війні з Україною. Україна з допомогою західних партнерів мають підготувати відповідну відсіч.

▶️ Натомість Кім Чен Ин розраховує отримати від рф ракетні технології, доступ до яких йому забороняли два десятиліття санкцій ООН.

▶️ росія здатна допомогти північнокорейській ядерній програмі та програмі міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть доставити ядерний заряд до материкової частини США.

▶️ Співпраця москви з Пхеньяном і Тегераном створює нові глобальні загрози, тому перемога над російським агресором в інтересах всього цивілізованого світу.

Джерело: https://t.me/spravdi/33388

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