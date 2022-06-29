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путіна не запросять на саміт G-20

путіна не запросять на саміт G-20

Це коли ти лише надув щоки й почав задирати носа й раптом... обіzzрався. Тільки вчора пуйло заявив, що поїде на саміт G-20 в Індонезію. А сьогодні прем'єр Італії сеньйор Драгі переказав, що президент Індонезії Відодо запевнив його, що путлєра не запросять на саміт G-20 в листопаді цього року. Думаю, вони навмисно вичікували, доки пуйло похвалиться, щоб було ще образливіше.

Крім чисто морального фактора в таких виявах зневаги до пуйла є й певний конкретніший зміст - сигнали рашистським елітам, що їхній царьок уже ніхто й звуть його ніяк. Тому ніхто не заперечуватиме, якщо вони влаштують у себе сеанс "табакерочної демократії" (це з історії про імператора Павла, як хто не в курсі).

Источник: https://t.me/Chornovil_official/6648

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Темы: путин

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