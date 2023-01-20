Рамштайн: зустріч VII
Народні депутати України та впливові ексочільники збройних відомств дали прогноз, чи стане епохальним новий пакет фінансової та військової допомоги Україні, щоб дати відсіч ймовірній другій хвилі наступу та перемогти у війні?!
● Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії, Микола Маломуж
Наступає переламний етап. Про це сказав Байден, що вони мають зробити все, щоб Україна перемогла у цій війні, тому що росія у перспективі готує нову стратегічну наступальну операцію. Це був сигнал і для Заходу, в першу чергу, і для партнерів – дійсно сьогодні включити всі ресурси для того, щоб допомогти Україні. Вони переконалися, що Україна здатна росію на полі бою, мінімум, витіснити зі своїх кордонів, включаючи Крим.
● Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, Ігор Романенко
Головне питання у тій площині, що для ведення війни важлива якість, вона у них є, за бажання, а також кількість техніки. Якщо порівнювати, то ми тут бачимо суттєву різницю, у необхідному озброєнні, і тому що навіть планується, поки що ні. Щодо часу поставки, навіть якщо буде прийнято дуже важливе політичне рішення, завдяки якому починає запускатися механізм – навчання займає час.
● Народний депутат України, фракція «Слуга народу», Єгор Чернєв
Зустріч у Рамштайні викликає велике занепокоєння у росії. Дійшло до того, що мєдведєв заговорив про можливу поразку рф та знову пригрозив ядерною зброєю. І це не випадково. Адже попередні «рамштайни» стосувалися оборонного озброєння. А тепер більше акцент буде зроблено на наступальному озброєнні – танках та бронетехніки. На столі також залишаються питання посилення нашого ППО.
● Народний депутат України, фракція «Батьківщина», Михайло Цимбалюк
Дуже важливо, що ця зустріч відбудеться саме завтра. Ми бачимо, як піднімається градус напруги. Анонсовано рекордну поставку з США на суму 2,2 млрд. доларів до якої увійдуть більше сотні різних видів броньованої техніки. Більше того, надійде велика кількість набоїв. Також є неофіційна інформація, що будуть передані ракети, які за дальністю можуть долітати до Криму.
● Народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», Андрій Парубій
На цьому засіданні, я переконаний, буде зроблено суттєвий крок вперед по обороноздатності України. Істерики мєдвєдєва тому свідчення. Звичайно, найбільш очікуваним для України є рішення щодо постачання німецьких бойових танків Leopard. Це відкриє можливість постачання танків з двох десятків країн, які мають їх на озброєнні: Польща, Фінляндія, а також Іспанія, і звичайно комплекси ППО – це один із найважливіших аспектів.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/68243