Іран негодує...

Посли Британії, Франції, Нідерландів та Німеччини викликані в МЗС Ірану через твердження про відправку Тегераном балістичних ракет росії. Відхрещується як тільки можуть.

Що відбувається насправді…

Більше 200 іранських ракет таки дійшли Каспійським морем до росії і наразі знаходяться на одному із зауральських випробувальних полігонів. Але, як я писав раніше, єдина умова, коли Байден дасть негайне добро на JASSM 370-800 км - це підтверджений факт застосування іранської зброї. Плюс амери пообіцяли розмазати весь іранський торгівельний флот і багато ще чого неприємного.

Саме з цієї причин московіти з їх посіпаками трошки обпісялись та затихарились. Але це їх не врятує від ударів вглиб росії. А може і Ірану. Як карта ляже.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20497

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