Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 94

Іранська «високоефективна» зброя зламала зуби об роботу ЗСУ

Іранська «високоефективна» зброя зламала зуби об роботу ЗСУ

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Нещодавно очільник відділу зовнішніх зв’язків МО Ірану Галандарі в інтерв’ю виданню IRNA заявив, що минулого року ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі саме дрони-камікадзе.

Посадовець не уточнив, про що йдеться, але ця новина привернула увагу світової спільноти в контексті того, що рф почала масово застосовувати саме іранські БпЛА Shahed для обстрілів України.

Офіційно Тегеран визнав, що поставив москві невелику партію дронів, наполягаючи, що це було перед повномасштабним вторгненням в Україну. Але у ЗМІ неодноразово з’являлися новини, як росія регулярно отримує зброю від Ірану.

Спочатку Shahed дійсно становили проблему для української ППО. 13 вересня ЗСУ вперше знищили іранський БпЛА. Під час останньої масованої атаки – 8 травня – сили ППО збили усі 35 Shahed. Тож успіх очевидний.

Джерело: https://t.me/spravdi/28963

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Советники Джо Байдена и Си Цзиньпина обсудили российско-украинскую войну
Сегодня 08:11    0
"Вести себя хорошо", и тогда "русский царь одарит милостями"
Сегодня 08:01    31
Тракторист підірвався на міні на перевіреному саперами полі
Сегодня 07:55    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    52
Справа Каті Гандзюк
Сегодня 07:52    59
В офісі президента ПАР невдоволені заявою посла США щодо постачання зброї росіянам
Сегодня 07:48    59
«Сказали, «до конца войны, либо вы здесь сдохните» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:43    58
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:41    60
Курс гривні стабілізується
Сегодня 07:34    68
Storm Shadow. Огляд
Сегодня 07:25    85
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 