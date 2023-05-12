Іранська «високоефективна» зброя зламала зуби об роботу ЗСУ

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Нещодавно очільник відділу зовнішніх зв’язків МО Ірану Галандарі в інтерв’ю виданню IRNA заявив, що минулого року ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі саме дрони-камікадзе.

Посадовець не уточнив, про що йдеться, але ця новина привернула увагу світової спільноти в контексті того, що рф почала масово застосовувати саме іранські БпЛА Shahed для обстрілів України.

Офіційно Тегеран визнав, що поставив москві невелику партію дронів, наполягаючи, що це було перед повномасштабним вторгненням в Україну. Але у ЗМІ неодноразово з’являлися новини, як росія регулярно отримує зброю від Ірану.

Спочатку Shahed дійсно становили проблему для української ППО. 13 вересня ЗСУ вперше знищили іранський БпЛА. Під час останньої масованої атаки – 8 травня – сили ППО збили усі 35 Shahed. Тож успіх очевидний.

Джерело: https://t.me/spravdi/28963

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