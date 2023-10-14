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Рашисты грозятся отбирать украинских детей у родителей, которые не оформили паспорт рф
От родителей требуют, чтобы их дети приняли гражданство рф, или же данные о них передадут оккупационным «органам опеки».
Родителям детей дали «время на размышления» до конца октября: либо ребенок становится гражданином россии, либо данные о нем попадут в оккупационные «органы опеки». После чего ребенка, соответственно, могут забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/25119