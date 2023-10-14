Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 81

Рашисты грозятся отбирать украинских детей у родителей, которые не оформили паспорт рф

Рашисты грозятся отбирать украинских детей у родителей, которые не оформили паспорт рф

От родителей требуют, чтобы их дети приняли гражданство рф, или же данные о них передадут оккупационным «органам опеки».

Родителям детей дали «время на размышления» до конца октября: либо ребенок становится гражданином россии, либо данные о нем попадут в оккупационные «органы опеки». После чего ребенка, соответственно, могут забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/25119

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу
Сегодня 10:50    69
Ізраїль заявляє, що завдає ударів по частинах секретного лабіринту тунелів, які ХАМАС збудував під сектором Газа
Сегодня 10:36    65
Системне розслідування злочинів зрадників: за матеріалами ДБР до суду направлено ще 5 обвинувальних актів
Сегодня 10:23    74
Журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл під час зйомок у Лівані, одна людина загинула, троє поранені
Сегодня 10:10    75
Як «воєнне православʼя» росії шкодить дітям
Сегодня 09:57    86
Поліція почала розслідування щодо Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок
Сегодня 09:33    91
Після скандалу з неякісними китайськими турнікетами та аптечками у Міноброни анонсували масштабну перевірку
Сегодня 09:20    86
Україна вперше з початку повномасштабної війни робить більше артилерійських пострілів на день, ніж росія
Сегодня 09:09    95
Князев снимал элитную квартиру за тысячу гривень в месяц - НАЗК
Сегодня 08:57    103
ПАРЄ визнала путіна диктатором, а росію – диктатурою
Сегодня 08:47    94
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 