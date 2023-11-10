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рф финансирует антиукраинскую дезинформационную кампанию в Латинской Америке – Госдеп США

рф финансирует антиукраинскую дезинформационную кампанию в Латинской Америке – Госдеп США

россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности, против Украины в Латинской Америке.

Об этом заявил Государственный департамент Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что конечной целью Кремля является отмывание своей пропаганды и дезинформации через местные СМИ способом, который будет органично восприниматься латиноамериканской аудиторией, чтобы подорвать поддержку Украины, а также распространять антиамериканские и антинатовские настроения.

Ведомство отмечает, что рф планирует использовать развитые медиаконтакты в странах Латинской Америки для проведения кампании информационных манипуляций.

"Темы операций, прежде всего, сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война рф против Украины справедлива и что они могут объединиться с россией для победы над неоколониализмом", – отмечают в заявлении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26369

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