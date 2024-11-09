Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Представниця мзс рф марія захарова несподівано назвала Німеччину «банановою країною». А все – через урядову кризу в ФРН, яка може призвести до дострокових виборів до Бундестагу.

Цей термін вигадав американський письменник О. Генрі, використавши його у повісті «Королі і капуста».

Ознаками «бананової республіки» є значна нерівність у розподілі національного продукту; відсталі інфраструктура, освіта та економіка; сильна залежність від іноземного капіталу; висока інфляція і дефіцит бюджету, а також диктатура і корупція.

Не варто пояснювати, наскільки погано цей термін пасує до Німеччини, і наскільки добре – до самої росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/42761

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