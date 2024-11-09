Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 99

рф хотіла образити Німеччину, а вийшло – себе

рф хотіла образити Німеччину, а вийшло – себе

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Представниця мзс рф марія захарова несподівано назвала Німеччину «банановою країною». А все – через урядову кризу в ФРН, яка може призвести до дострокових виборів до Бундестагу.

Цей термін вигадав американський письменник О. Генрі, використавши його у повісті «Королі і капуста».

Ознаками «бананової республіки» є значна нерівність у розподілі національного продукту; відсталі інфраструктура, освіта та економіка; сильна залежність від іноземного капіталу; висока інфляція і дефіцит бюджету, а також диктатура і корупція.

Не варто пояснювати, наскільки погано цей термін пасує до Німеччини, і наскільки добре – до самої росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/42761

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине, тенденция сохранится
Сегодня 09:22    68
Західні компоненти російського “охотніка” ― деталі експертизи ворожого БПЛА С-70
Сегодня 09:10    78
Силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М "Прорыв" это всё-таки ТОП!
Сегодня 08:58    98
Харківщина, 9 листопада
Сегодня 08:28    78
Збито 32 ворожих БПЛА
Сегодня 08:24    69
Оперативна інформація станом на 08.00 09.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:21    87
Коаліція у ФРН розпалася. Чого чекати далі та як це вплине на допомогу Україні?
Сегодня 08:05    85
Минулої ночі "шахед" уразив будинок посолки Естонії в Києві, повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна
Сегодня 07:56    88
Українська влада пропонує США свої природні ресурси в обмін на допомогу у війні з росією, – Politico
Сегодня 07:38    104
В Европе замаячил его величество «погром»
Сегодня 07:27    143
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 