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Рятувальники: всюди, крім Західної України, переважає надзвичайна небезпека пожеж

Рятувальники: всюди, крім Західної України, переважає надзвичайна небезпека пожеж

Спекотна і суха погода на більшій частині території України підвищила ризик пожеж

Українські рятувальники попереджають, що майже на всій території України зросла небезпека пожеж.

«За прогнозом Українського гідрометцентру, 18-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 18-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – ідеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також повідомили, що 18 червня о 10:30 червня спалахнула пожежа на полі поблизу села Мирне Вітовського району Миколаївської області, горіли зернові культури. Черговий караул 16-ї Державної пожено-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області об 11:02 пожежу локалізував, а об 11:12 повністю ліквідував.

Источник: radiosvoboda.org

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