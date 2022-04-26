Роковини Чорнобиля: ДСНС нагадала, як Росія створила нову загрозу ядерної катастрофи

Рятувальники у роковини Чорнобильської трагедії пригадали, як Росія створила нову загрозу ядерної катастрофи. Мовиться про час, коли окупанти захопили атомну електростанцію.

Пам'ятаємо про радіаційну трагедію на нашій землі! Вшануємо подвиг ліквідаторів! Не допустимо нової катастрофи, спричиненою "русским миром". Слава Україні! – написали рятувальники.

До речі, окупанти захопили Чорнобильська атомну електростанцію ще 24 лютого та покинули її тільки 31 березня.

Під час перебування там вони рили окопи у "Рудому лісі", який найбільше уражений радіацією в зоні Чорнобиля. Вороги отримали опромінення й після звільнення ЧАЕС поїхали одразу у Центр радіаційної медицини у білоруському Гомелі.

Також під час їхнього перебування на станції окупанти вимкнули світло й вся техніка працювала на генераторах. Окрім того, попри свідомий ризик, використовували Чорнобильську зону для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ.

В годовщину катастрофы на ЧАЭС, 26 апреля, в Чернобыль планирует приехать группа экспертов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности под руководством главы Рафаэля Гросси. Также они намерены посетить и другие ядерные объекты в Украине.

По его словам, в ближайшие недели запланированы дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.

По материалам: slovoidilo.ua

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