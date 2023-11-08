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росії не вдасться уникнути фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні

росії не вдасться уникнути фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Щонайменше $300 млрд російських активів арештовано по всьому світу після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

● росія завдала Україні колосальних матеріальних збитків. Тільки за перший рік повномасштабної агресії сума збитків сягнула приблизно $411 млрд, а всі збитки з 2014 року можуть становити близько $2 трлн.

● кремль відмовляється самостійно компенсувати завданих втрат, не визнає відповідальності за агресію і продовжує руйнувати економіку та інфраструктуру України.

● Передача Україні заморожених російських активів – справедливе рішення. Це найменше, що можна зробити для компенсації заподіяної росією шкоди.

● На жаль, ЄС досі посилається на відсутність правового механізму, який би регламентував передачу арештованих російських активів Україні.

● Натомість, США вже створили прецедент для країн, які арештували російські кошти: передали Україні певну частину арештованих активів, які належали російському олігарху костянтину малофєєву.

Джерело: https://t.me/spravdi/34480

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