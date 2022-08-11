росія крок за кроком «віджимає» в України Запорізьку АЕС

Хоч би скільки пропагандисти розповідали про небезпеку, на яку ЗАЕС нібито наражають «українські нацисти», справжня мета росії – не захистити, а «віджати» станцію. Інакше, навіщо би її мінували?

Щоби заграбати станцію, росіяни спершу повідомили про нібито обстріл українцями Енергодара та ЗАЕС.

А вже 9 серпня президент «Енергоатому» розкрив план перепідключення ЗАЕС на окупований Крим. Перший пункт – повне знеструмлення Херсонської та Запорізької областей.

Тобто росіяни «через небезпеку» знеструмлюють дві українські області. Потім «героїчно» підключають їх знову, але так, щоб ЗАЕС вже не повернулась до України.

Таким чином, захоплення і перепідключення ЗАЕС – це одна з варіацій на тему «росію примусили вдатися до спецоперації через небезпеку з боку України».

Джерело: https://t.me/spravdi/15102

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