Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 61

росія крок за кроком «віджимає» в України Запорізьку АЕС

росія крок за кроком «віджимає» в України Запорізьку АЕС

Хоч би скільки пропагандисти розповідали про небезпеку, на яку ЗАЕС нібито наражають «українські нацисти», справжня мета росії – не захистити, а «віджати» станцію. Інакше, навіщо би її мінували?

Щоби заграбати станцію, росіяни спершу повідомили про нібито обстріл українцями Енергодара та ЗАЕС.

А вже 9 серпня президент «Енергоатому» розкрив план перепідключення ЗАЕС на окупований Крим. Перший пункт – повне знеструмлення Херсонської та Запорізької областей.

Тобто росіяни «через небезпеку» знеструмлюють дві українські області. Потім «героїчно» підключають їх знову, але так, щоб ЗАЕС вже не повернулась до України.

Таким чином, захоплення і перепідключення ЗАЕС – це одна з варіацій на тему «росію примусили вдатися до спецоперації через небезпеку з боку України».

Джерело: https://t.me/spravdi/15102

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що «Україну вже поділили»
Сегодня 06:54    30
З 11 серпня на підконтрольній Україні території Донеччини починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів, — ОВА
Сегодня 06:45    41
Кремль и комплексы ботексного царства
Сегодня 06:26    57
Соучредитель организации Amnesty International Пер Вестберг покидает свой пост в знак протеста
Сегодня 06:17    70
Західні деталі в російській зброї (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:09    74
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    93
Мертвое пространство
Сегодня 00:07    206
Оперативна інформація станом 18.00 10.08.2022 щодо російського вторгнення.
10.08.2022 18:47    176
361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
10.08.2022 18:22    145
Теплий вересень і "бабине літо" в жовтні: яку осінь прогнозують кліматологи
10.08.2022 09:46    281
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 