росіяни кажуть, що ЗСУ втратили 15 танків під час конрнаступу через «недосвідчені екіпажі». Це – неправда

Брехня: Сили оборони втратили 15 танків у південній частині Запорізької області через «недосвідчені екіпажі». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на матеріал оглядача Ouest-France Філіпа Шапло.

Правда: росіяни зробили зручні та приємні для себе висновки з матеріалу Шапло, адже насправді в ньому йшлося дещо про інше. Так, на початку статті він дійсно ставить питання про те, чи є непрофесіоналізм українських екіпажів причиною втрати військової техніки.

Але далі дає відповідь: причина втрат – міцна лінія оборони окупантів.

Окрім цього, пропагандисти розповідають про втрату 15 танків, однак у справжньому матеріалі йдеться про 15 бронемашин.

Джерело: https://t.me/spravdi/30680

Новости портала «Весь Харьков»