росіяни створюють клони українських новинних медіа
«Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах»: росіяни створюють клони українських новинних медіа
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.
Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали «Уніан», «Економічну правду» та UNN – Українські національні новини.
❌ Некоректна адреса «Уніан»: unian.org
✅ Правильна адреса: unian.ua
❌ Фейкова адреса «Економічної правди»: spletnik-naroda.com
✅ Коректна адреса: epravda.com.ua
❌ Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com
✅ Справжня адреса: unn.com.ua
Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації.
Джерело: https://t.me/spravdi/33481