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росіяни створюють клони українських новинних медіа

росіяни створюють клони українських новинних медіа

«Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах»: росіяни створюють клони українських новинних медіа

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фіксує чергову атаку ворога на популярні ресурси України – вони копіюють зовнішній вигляд оригінальної сторінки і просувають прокремлівські наративи.

Для клонування і розповсюдження своєї брехні, російські фейкороби обрали «Уніан», «Економічну правду» та UNN – Українські національні новини.

❌ Некоректна адреса «Уніан»: unian.org

✅ Правильна адреса: unian.ua

❌ Фейкова адреса «Економічної правди»: spletnik-naroda.com

✅ Коректна адреса: epravda.com.ua

❌ Вигадана адреса UNN: golos-naroda-ua.com

✅ Справжня адреса: unn.com.ua

Закликаємо читачів бути уважними, завжди перевіряти коректність адреси цих сайтів і критично ставитися до отриманої інформації.

Джерело: https://t.me/spravdi/33481

Новости портала «Весь Харьков»

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