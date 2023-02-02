російські командири використовують своїх солдатів як гарматне м’ясо - ГУР

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив речник в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, українські захисники вміють воювати вміннями, на відміну від росіян, які намагаються брати кількістю.

“Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. Майстерність і мотивація українських воїнів, техніка та озброєння – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Також Андрій Юсов повідомив, що протягом лютого та березня відбуватимуться запекліші бойові дії, а Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

“З огляду на той стан військ і техніки, які є в окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається. Кількість трупів, які їдуть до росії, а також, зокрема, і важкопоранених, я думаю, рано чи пізно почне діяти навіть на це зазомбоване суспільство”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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