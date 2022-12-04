російські пропагандисти активно пробивають чергове дно

Російські пропагандисти активно поширюють фейк про те, що «в одній із українських шкіл на Черкащині дітей змушують здавати кров для потреб армії Києва». Такі вкиди майже синхронно почали з’являтися на початку грудня як у російському сегменті соцмереж, так і на різноманітних сайтах-сміттярках.

● «Учні з 6 по 12 класи зобов'язані здати кров для українських військовослужбовців і при цьому їх не забезпечують ні шоколадкою, ні водою. Хоча, цю допомогу донору повинні надавати безкоштовно», — стверджують фейкороби. Такі дописи мають сотні лайків і поширень. Десятки людей у коментарях щиро вірять у цю ахінею.

✔Це очевидна брехня. Крім російських джерел про це більше ніде не згадується. Самі окупанти посилаються на неназвані «патріотичні телеграм-канали». При чому одні кажуть, що це на Черкащині, інші — що в усіх українських школах.

✔Такі повідомлення не містять ніякої конкретики: не вказані документи, які могли б свідчити, що в України дозволили брати кров у неповнолітніх, на самій світлині з оголошенням немає ні підпису, ні печатки. Таку підробку може надрукувати хто завгодно навіть без навиків фотошопу.

● У законі України «Про донорство крові та її компонентів» йдеться про те, що «донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань. Донорство крові та її компонентів — добровільний акт волевиявлення людини» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80#Text

Це вже не кажучи про те, що в Україні через постійні російські ракетні обстріли школи часто переходять на дистанційну форму навчання. Тож ніхто учнів загнати в кабінет медсестри не зміг би. Схоже, “слава” авторів сюжета про «розіп’ятого хлопчика в трусіках» не дає спокою російським пропагандистам.

Джерело: https://www.facebook.com/behindtheukrainenews

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