«російська армія захопила агрегатний завод у Вовчанську». Це – ворожий вкид

Брехня: у Вовчанську російська армія повністю взяла під контроль агрегатний завод, залишивши на «голодному пайку» військовослужбовців ЗСУ, які засіли у багатоповерхівках в центрі міста. Таке тиражують російські Telegram-канали.

Правда: речник ОСУВ «Харків» Юрій Повх в етері «Радіо Свобода» повідомив (https://www.radiosvoboda.org/a/news-vovchansk-ahrehatnyy-zavod/33010639.html), що російські військові залишаються заблокованими на агрегатному заводі.

Речник додав, що інші російські сили намагаються туди пробитися, здійснюють атаки, але Сили оборони України їх відбивають.

Зазначається, що в оточенні на заводі – близько 200 російських військових. Вони опинилися там після того, як намагались форсувати річку Вовча.

Джерело: https://t.me/spravdi/39681

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