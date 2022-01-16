Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться в Горлівку

Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави

За інформацією воєнної розвідки України 14 січня ц. р., в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин.

Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави.

Источник: gur.gov.ua

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