WP випустило розбір спроб росії втрутитися в американські вибори на основі даних американської розвідки. Представник Офісу директора національної розвідки (далі - ODNI) провів брифінг, де говорив на умовах анонімності згідно з правилами, встановленими агентством. Ось вам тези. (https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/09/07/russia-election-covert-disinformation-doj/)

Розвідка констатує, що таємні спроби російського уряду вплинути на президентські вибори 2024 року є більш просунутими, ніж раніше, і є найактивнішою зовнішньою загрозою цього політичного сезону.

Розвідка констатує використання «автентичних голосів США» для «відмивання» російського уряду, пропаганди та розповсюдження наративів, які посилюють розбрат у американському суспільстві. росіяни активно використовують основні соціальні медіа, а також на фіктивні веб-сайти, які видають себе за законні американські медіа-організації.

москва націлена, зокрема, на мінливі штати США та використовує штучний інтелект для більш швидкого та переконливого створення фейкового контенту, щоб сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа.

Це, переконані в ODNI, «відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям москви щодо послаблення Сполучених Штатів і підриву підтримки України з боку Вашингтона».

Китай, зі свого боку, не намагається вплинути на президентські перегони таємно, але він прагне зробити це на державному та регіональному рівні політично, заявили чиновники, посилаючись на схожість з зусиллями Пекіна на проміжних виборах 2022 року.

Іран, навпаки, працює проти Трампа. Офіційні особи ODNI вперше визнали, що уряд Ірану стоїть не лише за зломом кампанії Трампа, виявленим минулого місяця, але й за витоком внутрішніх документів кампанії. Особа, яка використовувала обліковий запис електронної пошти AOL та ім’я «Роберт», надіслала документи до ЗМІ, зокрема The Washington Post. Американські ЗМІ відмовились від публікації даних зливів.

Цього тижня уряд США оголосив про широкий набір заходів для протидії кампаніям російського впливу, включаючи обвинувачення двох російських співробітників державного новинного сайту RT за те, що вони платили американській медіакомпанії за поширення англомовних відео на YouTube і TikTok. , Instagram і X.

Прокуратура також конфіскувала 32 контрольовані росією інтернет-домени, які використовувалися для підриву міжнародної підтримки України. Крім того, Мінфін і Держдепартамент оголосили про санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, яких звинувачують у поширенні пропаганди.

Американці більш схильні вірити поглядам інших американців, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди. Тому RT культивував мережі, щоб поширювати наративи, дружні до москви, намагаючись при цьому маскувати вміст як справжню свободу слова американців.

Також росіяни використовують штучний інтелект «для більш швидкого та переконливого створення синтетичного контенту», наймають компанії у сфері цифрового маркетингу і PR, щоб просувати свої наративи.

Серед блогерів росіяни найбільш активно працюють з консервативними ютуберами (наприклад, Меттом Крістіансеном). Однак він наполягає на тому, що у своїх виступах він ніколи не був під впливом росіян і лише пропагував цінності, що сягають часів заснування Америки. «Гадаю, якщо це збігається з путіним, то мене обдурили», — сказав Крістіансен. (АХАХАХАХАХА, - ред.)

Керує всією цією кампанією впливу Сергій Кирієнко, заступник голови Адміністрації президента рф. Якщо під час кампанії 2016 головними відповідальними були Євген Пригожин і Маргарита Симоньян, то зараз операцією керують безпосередньо з Кремля.

The Washington Post у квітні 2023 року виявив, що Кирієнко керував мережею, яка сприяла інтересам росії та підривала підтримку України в Європі. У квітні цього року The Post виявив, що він займався підривом підтримки України в Сполучених Штатах, також намагався посіяти страх щодо безпеки кордонів США та розпалити економічну та расову напруженість.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6229

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