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Російський олігарх Сергій Науменко програв суд британському уряду через конфіскацію його супер’яхти

Російський олігарх Сергій Науменко програв суд британському уряду через конфіскацію його супер’яхти

У березні 2022 року 59-метрову яхту Науменка з назвою "Фі" (Phi) та вартістю $50 млн затримали в порту Лондона через санкції, які Велика Британія ввела проти Росії.

У травні підприємець подав позов до Високого суду Лондона проти Департаменту транспорту Великої Британії, стверджуючи, що його яхту затримали з несправедливою метою. 

21 липня 2023 року суддя Росс Кренстон прийняв рішення на користь Великої Британії, відхиливши позов Сергія Науменка. Суддя вказав на те, що затримання яхти було законним, оскільки судно вважалося "судном високої вартості", а сам підприємець був "пов'язаний" з Росією.

Фото: superyachttimes.com

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