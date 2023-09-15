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Російський пілот намагався збити британський літак над Чорним морем, — ВВС

Російський пілот намагався збити британський літак над Чорним морем, — ВВС

Постріл ракетою російський пілот зробив 29 вересня 2022 року. За офіційною версією Росії, один з двох Су-27, коли наблизився до розвідувального літака RAF RC-135 Rivet ВПС Великої Британії, випустив ракету через «технічну несправність».

Але перехоплення переговорів російських пілотів свідчить про те, що один з них почув команду диспетчера «Ви маєте ціль» і зрозумів її, як наказ. Тоді він і випустив першу ракету. Але його вчасно зупинив другий пілот. Зрештою, одна ракета промахнулася, а друга впала з крила.

Тоді міністр оборони Бен Воллес прийняв офіційне пояснення росіян.

«Ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз підтверджує, що це сталося через несправність», - сказав Воллес.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39307

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