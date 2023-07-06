Россия путанно пытается откреститься от обвинения западных спецслужб

Напомню, что вчера разведки Великобритании, Канады и США (они, как известно, входят в разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eye) - объединение разведок США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии) сообщили (https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/russian-state-sponsored-hackers-target-covid-19-vaccine-researchers#), что ими зафиксированы хакерские атаки со стороны группировки Cozy Bear (известна также как APT29 и The Dukes).

Киберразведчики указывают на то, что эта группировка распространяла вирусы WellMess и WellMail. Цель атаки - фармкомпания AstaZeneca. Это одна из трех известных лабораторий, наряду с Moderna и Pfizer, что активно занимаются разработкой вакцин.

Скажем, Moderna 27 июля начнет заключительную фазу клинических испытаний вакцины от Covid-19 на которую намерена привлечь 30 тыс добровольцев. Первая фаза испытаний увенчалась успехом - все 45 участников, получивших вакцину, выработали антитела против коронавируса.

Но вернемся к реакции РФ. Пескова в расчет не берет. Одно традиционное мычание "нас там нет". А вот ответ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева любопытное. Цитирую по Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4418042?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews) .

«По словам господина Дмитриева, Москве нет смысла красть данные, так как российская компания «Р-Фарм» уже ведет переговоры с британской фармкомпанией AstaZeneca о производстве в России вакцины, разрабатываемой в Оксфорде.

«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал глава РФПИ в эфире Times Radio.

Кирилл Дмитриев добавил, что создаваемая в России вакцина целиком базируется на российских разработках вакцины от вируса Эбола. «Вся эта история — это попытка подмочить репутацию российской вакцины кем-то из людей, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может стать самой эффективной»,— сказал он».

Какая-то шизофрения. Если «ведет переговоры», значит у вас не может быть «все передано», но если и так, то зачем оно вам, если ваша вакцина полностью «на российских разработках»?

Попытка похищения наработок лекарства от вируса, которым страдает планета – конечно, скотство. Не могут придумать свое, поэтому сп*здить – единственный ответ на интеллектуальное бессилие. Но оставим в стороне мораль. Да, если кто забыл, «красть плохо».

Тут есть и другой аспект. Страны перестают молчать о кибератаках и называют (https://www.gov.uk/government/news/uk-condemns-russian-intelligence-services-over-vaccine-cyber-attacks) конкретных агрессоров. Война началась и все чаще враг объективируется и перестает прятаться за туманными формулировками «неизвестных хакеров».

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/3562

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