Супутник показав, що рашисти зібрали на базі "Оленья" третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3

Про яку кількість літаків йдеться, і на що це може вказувати

У відкритому доступі з’явились супутникові знімки рашистського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні.

Тут можемо відштовхнутись від оцінок, які в різний час заявляли Міноборони Великої Британії та Головне управління розвідки МОУ про те, що в строю стратегічної авіації "ВКС РФ" лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.

І з цього випливатиме, що на даний момент рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу.

Тут можемо порівняти, наприклад із тим, що на кінець квітня цього року на аеродромі "Моздок", також придатному для розміщення стратегічних бомбардувальників, було всього шість Ту-22М3. Це заодно підкреслює, наскільки вагоме значення тепер має "Оленья" як база дальньої авіації "ВКС РФ".

Сам факт розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на настільки віддаленому аеродромі, може свідчити не тільки про сам факт підготовки РФ до нових ударів по критичній інфраструктурі України. Але й також – на прагнення рашистів вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України.

В свою чергу, також зафіксовані військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі «Оленья».

Рашистські бомбардувальники Ту-160 на аеродромі "Оленья", жовтень 2022 року, архівне фото з відкритих джерел

Джерело: defence-ua.com

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