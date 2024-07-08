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Российские оккупанты пишут, что удар по детской больнице Охмадит был связан с тем, что там проходило некое совещание

Российские оккупанты пишут, что удар по детской больнице Охмадит был связан с тем, что там проходило некое совещание

То есть, они в открытую признают, что удар по детской больнице был целенаправленным и оправдывают это неким «совещанием»! Серьёзно?

Напомню, что две недели назад был нанесён удар по Харькову планирующими бомбами и тогда российские паблики так же открыто заявляли, что целью являлся госпиталь… Госпиталь - защищённый Женевской конвенцией, декламирующей, что: "Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений"!

Россияне не стесняются говорить открыто то, что они намеренно наносят удары по гражданским объектам, находящимся под защитой Женевской конвенции!

Но, разве это происходит в первый раз за третий год войны?

Вспомните роддом в Мариуполе. Вспомните драмтеатр в Мариуполе с огромной надписью «ДЕТИ!» Вспомните десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч других гражданских объектов которые стирались оккупантами с лица земли…

Тут призывают собрать Совбез ООН. Да, для галочки не мешало бы, а по факту – безрезультативное действо, аморфного и бесхребетного, организма ООН. Особенно в противостоянии маньякам.

И с кем говорить о мире, в этой клике безумных маньяков, врущих на каждом шагу и с неистовством убивающих украинцев?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22137

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