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Российские пропагандисты проводят очередную информатаку в Польше против Украины

Российские пропагандисты проводят очередную информатаку в Польше против Украины

Роспропаганда проводит очередной этап информационной атаки в Польше, подстрекая польское общество против Украины и руководства РП.

Об этом заявил уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Кремль утверждает, что ситуация в Польше постоянно ухудшается, и во всем виновата политика правительства, поддерживающего Украину. Кремль влияет на внутреннюю ситуацию в Польше, убеждая поляков в плохой ситуации в стране и пессимистических перспективах на будущее. Информационная деятельность в этой области используется для создания бунта против помощи Украине", - сказал Станислав Жарин.

"Экономические нити в последние недели активно использовались россией, чтобы дестабилизировать сотрудничество между Западом и Украиной и оказывать давление на Запад, чтобы он перестал помогать Украине", — подчеркнул Жарин.

#пропаганда #фейки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7875

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