российские школы составили список «экстремистов» и «неблагонадежных учеников» для отправки их в лагеря. Но есть нюанс

Сделать это их попросил белорусский активист и пранкер Владислав Бохан.

Он разослал письма от имени региональных властей с требованием принять участие в акции «В добрый путь». При этом у школ была возможность не составлять никаких списков и сообщить о том, что таких детей нет. Но так сделали не все.

Понимаете? Если партия попросит – они и расстрельные списки с удовольствием составят.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11049

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