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росію підозрюють у змові з метою нападу на вантажні літаки в Європі та США, — The Washington Post

росію підозрюють у змові з метою нападу на вантажні літаки в Європі та США, — The Washington Post

(https://www.washingtonpost.com/world/2024/11/04/russia-package-bombs-dhl-europe/)

Не так давно палахнула пожежа у вантажному хабі DHL у Лейпцигу, Німеччина. Загорівся пакунок, що містив електронний масажер, до якого було додано легкозаймисту форму магнію. Пакунок походив з Литви і загорівся під час зупинки. За словами представника служби безпеки Німеччини, він був позначений для доставки на фальшиву адресу в Бірмінгемі, Англія.

Офіційні особи кажуть, що за бомбами, призначеними для рейсів DHL у Європі, ймовірно, стоять довірені особи, які працюють на росію, і майбутньою ціллю могли бути літаки, що прямували до США. росія заперечує будь-яку причетність до таких змов.

Джерело: https://t.me/u_now/144768

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