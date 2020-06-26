Розслідувано виток і розповсюдження персональних даних українців

За ініціативи Мінцифри проведено розслідування витоку та розповсюдження персональних даних українців.

Спільний брифінг провели сьогодні Михайло Федоров, Віцепрем‘єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації, Сергій Гончаров, заступник Міністра внутрішніх справ, Володимир Горбенко, заступник голови Служби Безпеки України та Сергій Кропива, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У травні було виявлено Telegram-бот, який продавав персональні дані українців. У витоку цих даних та їх поширенні безпідставно звинуватили Мінцифри: нібито виток даних був із мобільного застосунку Дія.

Одразу після цих заяв були ініційовані перевірки, згідно з якими встановлено, що Дія до витоку даних не причетна, адже навіть не має власних баз даних користувачів.

Після цього Міністерство цифрової трансформації провели кілька нарад з усіма силовими структурами, які можуть бути залучені для розслідування цієї справи.

Кіберполіцією було ініційовано проведення операції «ДАТА» для виявлення і протидії несанкціонованого розповсюдження і збуту персональних даних українців.

Кіберполіція та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури разом провели 36 обшуків у 10 областях України. У результаті було виявлено значну кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти державних баз даних, банківських та комерційних установ. Наразі встановлено 25 причетних до правопорушень осіб, з яких 8 осіб отримали підозру, а одного затримано.

На думку Михайла Федорова, корінь проблеми в іншому. І випадки будуть повторюватися, але значно менше. Ми працюємо над причинами. На жаль, це світова проблема.

Для Мінцифри важливо повністю змінити бізнес-процеси на основі цифрових технологій — точкові електронні реформи не дають потрібного результату. Зараз у міністерстві працюють над удосконаленням реєстрів, їх захистом та безпекою.

Уході слідчих дій правоохоронці встановили, що джерела походження цих даних — компанії з автострахування, комерційні та державні банки, бази державних органів РФ, компанії з логістичних послуг, служби таксі та ігрові сервіси. Крім цього, правоохоронці викрили несанкціонований доступ до облікових записів міжнародних Market Places.

Ключові затримання відбулися в Києві, Одеській, Донецькій, Чернігівській та Запорізьких областях. За словами заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, за результатами слідчих дій найближчим часом поліція оголосить підозру ще 29 фігурантам розслідування, проведе 9 обшуків та припинить діяльність ще 9 Telegram-каналів і форумів даркнету з розповсюдження персональних даних громадян. Окрім цього, документується та реалізується відкриття ще 12 кримінальних проваджень.

Источник: thedigital.gov.ua

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