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САП домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині

САП домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині

29 серпня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнення його в дохід держави, що належить керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області (ОМТЦК).

Як вже повідомлялось, на підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що близький родич керівника ОМТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті м. Вінниця вартістю понад 1,9 млн грн.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави цього активу.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2430

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