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СБУ арештувала судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн

СБУ арештувала судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших фінансових «донорів» війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.

Арештований траулер є складовою торговельного «флоту» олігарха.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.

Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8436

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