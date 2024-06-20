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СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України велику партію запчастин для важкого озброєння.

Мова йде про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.

Тоді завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

Джерело: https://t.me/SBUkr/12197

Новости портала «Весь Харьков»

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