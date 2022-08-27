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Сербия продолжает стягивать войска к границе с Косово.

Сербия продолжает стягивать войска к границе с Косово.

Тем временем, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил в интервью N1, что «пришло время забыть, что «Косово – это Сербия», и перейти к «Косово – это Европа»».

(https://rs.n1info.com/vesti/eskobar-za-n1-zaboraviti-kosovo-je-srbija-ici-na-kosovo-i-srbija-su-evropa/)

Стороны могут вернуться к конфликту уже через 5 дней, поскольку с 1 сентября сербские документы будут недействительными на территории Косово.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/58230

Новости портала «Весь Харьков»

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