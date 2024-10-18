Северокорейские военные фиксировались на территории россии ещё в 2023-м году

После начала более глубокого ВТС между россией и КНДР в первую стали прибывать первые, немногочисленные представители северокорейской армии. В 2023 году россия помимо боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии запросила баллистические ракеты, в частности, KN-23.

Не смотря на то, что KN-23 это точная копия российской 9М723 ОТРК «Искандер-М», для пусков северокорейской ракеты применяется специфическая ПУ локального производства, для обслуживания которой и прибыл как технический персонал из КНДР, так и инструктора.

Северокорейские персонал, обслуживающий пусковые KN-23, был неоднократно замечен в Белгородской области в Прохоровском районе. Именно из Белгородской области в последствие были нанесены первые удары KN-23 по территории Украины, в частности, по Харькову.

Проблема участия армии КНДР в войне против Украины возникла не сейчас, она тянется уже как год и просто обрастает как большими подробностями, так и большими угрозами. Причём, не только для Украины.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22843

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