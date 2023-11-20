Штучний інтелект вирахував, що путін має щонайменше двох двійників, — The Sun

Також було застосовано комп'ютерний алгоритм розпізнавання міміки рис обличчя та рухів тіла.

Дослідження показало, що справжній президент рф був на параді в москві 9 травня, а його дублери під час інспекції Кримського мосту (схожість 53%) та поїздки до Маріуполя (40% збігів).

Все в цьому повідомленні звучить прекрасно.

● Крім того, що The Sun бульварна газета і «жовта» преса.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43163

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