Сегодня 08:54
Просмотров: 38
Штучний інтелект вирахував, що путін має щонайменше двох двійників, — The Sun
Також було застосовано комп'ютерний алгоритм розпізнавання міміки рис обличчя та рухів тіла.
Дослідження показало, що справжній президент рф був на параді в москві 9 травня, а його дублери під час інспекції Кримського мосту (схожість 53%) та поїздки до Маріуполя (40% збігів).
Все в цьому повідомленні звучить прекрасно.
● Крім того, що The Sun бульварна газета і «жовта» преса.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43163